Komünist Kadınlar'dan eylemlere çağrı: Kadınlar bu saldırıyı durduracak!

Komünist Kadınlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şimdi bu saldırıya hep birlikte karşı koyma zamanı! AKP’nin attığı her adıma, çektiği her reste, daha güçlü cevap verme zamanı! Bu ülkenin emekçileri, kadınları, gençleri, AKP’nin saldırılarına boyun eğmeyecek" denilirken, eylemlere çağrı yapıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Kadınlar bu saldırıyı durduracak!

Yaşadığı her sıkışmada kararnamelere, türlü oyunlara, içi boş meydan okumalara başvuran AKP’nin kadın düşmanı icraatları bitmiyor! Bu defa AKP aylardır dilinden düşürmediği İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararnamesi ile çekildi!

Toplumsal eşitsizliklerin ve kadına yönelik şiddetin sonlandırılması mücadelesi için yeterli olmasa da İstanbul Sözleşmesi taraf ülkeleri, bireyleri cinsiyet temelli şiddetten korumakla ve adli süreçleri hızlı işletmekle yükümlü tutuyor. AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’ne saldırma nedeni işte bu! Kolluk kuvvetleri şiddete uğrayan kadınları evlerine geri gönderirken, mahkemeler kadına şiddet faillerine “iyi hal” indirimleri uygularken, yüzlerce kadın koruma kararına rağmen öldürülürken İstanbul Sözleşmesi’nin uygulandığından zaten bahsedilemezdi. Sözleşme’den çıkma kararı ise, hükümetin göstermelik olarak bile olsa kadına yönelik şiddeti durdurmaya niyeti olmadığını ve hatta teşvik edici olduğunu bir kez daha ispatladı.

AKP iktidarı, bu kararıyla, ülkede sayısı artarak devam eden kadın cinayetlerini hiç umursamadığını göstermiş oldu. AKP iktidarı, Türkiye’de kadınların yaşam haklarını korumayı devletin sorumluluğu olarak görmediğini ispatlamış oldu. AKP iktidarı, kadınlara saldırmayı bırakmayacağını, tersine vitesi arttıracağını ilan etmiş oldu!

AKP’den başka bir tutum beklemiyorduk. Dinci gericiliği toplumun tüm kurumlarına yerleştirmeye çalışan, laiklikle hesaplaşma adına her gün yeni bir adım atan, eğitim sistemini baştan aşağı dinsel dogmalarla dolduran, kadını toplumsal yaşantının dışına itmek için her gün yeni bir saldırı gerçekleştiren AKP hükümetinden kadına yönelik şiddetle mücadele etmesini beklemiyorduk.

Şimdi bu saldırıya hep birlikte karşı koyma zamanı! AKP’nin attığı her adıma, çektiği her reste, daha güçlü cevap verme zamanı!

Bu ülkenin emekçileri, kadınları, gençleri, AKP’nin saldırılarına boyun eğmeyecek.

Eşit, özgür ve laik bir ülke ellerimizde yükselecek!

Komünist Kadınlar

20 Mart Cumartesi günü yapılacak eylemler için buluşma noktaları:

İstanbul

15.00 - Kadıköy İskele Meydanı

17.00 - Sancaktepe Demokrasi Caddesi girişi

İzmir

16.00 - Alsancak İskele önü

Ankara

15.00 - Çankaya Belediyesi Önü

Antalya

15.00 - Attalos Heykeli önü

Bursa

17.30 - Fomara Meydanı

Çanakkale

17.00 - İskele Meydanı

Eskişehir

15.30 - Dublin önü

Gaziantep

15.00 - Balıklı Parkı

Kocaeli

18.30 - İzmit Yürüyüş Yolu, McDonald's Önü

Manisa

17.00 - Manolya Meydanı

Tekirdağ

17.00 - Hasan Ali Yücel Meydanı