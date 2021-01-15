Kadıköy Caferağa'da bir kişi sokakta ölü bulundu

İstanbul Kadıköy'de sokakta yaşadığı iddia edilen 65 yaşındaki Sami Babacan adlı yurttaş, sokakta ölü bulundu. Babacan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DHA'nın aktardığı bilgilere göre olay saat 17.30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta meydana geldi. Hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan'ı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Babacan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.