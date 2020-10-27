Belçika’da evsizlere 'çözüm': Sokağa çıkma yasağından muaflar

Brüksel sokaklarındaki evsiz insanlara, şu anda ülke genelinde yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı kurallarına uyamayacaklarını kanıtlamaları için artık bir "konutsuzluk sertifikası" verilecek.

Samusocial yardım örgütü sözcüsü Christophe Thielens'in yaptığı açıklamaya göre sertifikalar saha çalışanları, mobil ekipler ve hatta Sint-Jan ve Sint-Pieters hastanelerinin acil servisleri tarafından dağıtılacak.

Pazartesi itibariyle Brüksel'de, Cumartesi günü getirilen yeni bir kurallar dizisi kapsamında 22.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ancak evsizler, evsiz olduklarını kanıtlayan söz konusu belgeyi gösterdikleri takdirde sokağa çıkma yasağına tabii olmayacak.

Christophe Thielens, yaptığı açıklamada “Bu onların kararı değil, çünkü sığınma evlerinin, hepsini barındıracak kadar kapasitesi yok. Bu nedenle bir merkezde sığınacak yer bulamadıkları için haklarında işlem başlatılması çifte ceza olur. Bizim için bu belgelerin verilmesinin ilk amacı, onları para cezasından korumak ve dışarıda doğaçlama bir sığınak bulmaya çalıştıklarında rahatsız edilmemelerini sağlamak” dedi.

Şimdiden 2 bin 500 sertifika basıldı, ve daha fazlası hazırlanıyor. Polis, Samusocial'a evsizlere karşı hoşgörü politikasının uygulanacağına dair güvence verdi.

2018'de yayınlanan istatistiklere göre Brüksel'de kayıtlı 2151 evsiz var ve bunların çoğu hastaneye yakın evsiz sığınma evlerinde geceleri kalıyor. Pandeminin en erken aşamasında, 3-29 Mart tarihleri ​​arasında, evsizler hastaneye kaldırılan tüm hastaların yüzde 5,88'ini oluşturuyordu.