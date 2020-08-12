JMKDD'den canlı yayın: Küba'da öğrenci olmak

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), Küba'nın eğitim sistemine ilişkin bu akşam saat 21.00'da bir canlı yayın yapacak.
'Küba'da öğrenci olmak' başlıklı programı 21.00'dan itibaren JMKDD'nin instagram hesabından takip edebilirsiniz.
Bu akşam saat 21:00'de Küba'ya dair çokça merak edilen bir konu hakkında canlı yayınımız var: Küba'da öğrenci olmak nasıl bir şey? Küba'nın eğitim sistemi nasıl? Kaçırmayın... Canlı yayınlarımızı Instagram'da @josemartikubadostlukdernegi @bizimada hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. . . . #CubaSalvaVidas #KübaHayatKurtarır #Küba #Sosyalizm #KübaSosyalizmi #socialism #cubansocialism #cuba #howitworks #canliyayin #canlı #live #streaming #eğitim #education #cubanschool
JoséMartí Küba Dostluk Derneği (@josemartikubadostlukdernegi)'in paylaştığı bir gönderi ()