JMKDD'den canlı yayın: Küba'da öğrenci olmak

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba'nın eğitim sistemine ilişkin saat 21.00'da Instagram'da 'Küba'da öğrenci olmak' başlıklı bir canlı yayın yapacak.

Haber Merkezi

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), Küba'nın eğitim sistemine ilişkin bu akşam saat 21.00'da bir canlı yayın yapacak.

'Küba'da öğrenci olmak' başlıklı programı 21.00'dan itibaren JMKDD'nin instagram hesabından takip edebilirsiniz.