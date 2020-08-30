Japon ve ABD'li bakanlardan ortak Çin Denizi açıklaması

Japonya Savunma Bakanı Taro Kano, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le, iki ülkenin Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki statünün tek taraflı olarak değiştirilmesine karşı çıkma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Esper'le görüşmesinin ardından Guam'dan online olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kono, "Uluslararası toplumun, Doğu Çin Denizi'nde olduğu gibi Güney Çin Denizi'nde de statünün tek taraflı olarak değiştirilmesine kararlı bir tepki vereceği konusunda mutabık kaldık" dedi.

Kono, Esper'in ABD ile Japonya arasındaki güvenlik anlaşmasının Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları olarak bilinen adacıkları da kapsadığını doğruladığını kaydetti.

ABD uzun zamandır Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerine karşılık bölgeye düzenli olarak savaş gemileri gönderiyor.

Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam, Çin'in bölgedeki enerji kaynaklarındaki haklarını gasp ettiğini öne sürüyor.

Çin ve ABD, Güney Çin Denizi'nde bölgedeki askeri faaliyetler nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. ABD, Çin'in bölgede insan hakları ihlallerinde bulunduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Çin, Tokyo'nun Doğu Çin Denizi'nde kontrol ettiği adacıklarda hak iddia ediyor.