Tayvan: Güney Çin Denizi'nde kazara çatışma ihtimali artıyor

Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Çin'le Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresinde kazara çatışma riskinin arttığını ve yanlış hesaplamaların önlenmesi için iletişimlerin sağlanması gerektiğini söyledi.

Avustralya Stratejik Siyaset Enstitüsü tarafından düzenlenen forumda konuşan Tsai, "Çatışma riski, ilgili tüm tarafların dikkatli yönetimiyle azaltılabilir. Pekin'in bölgesel güç olarak faaliyetlerini yükümlülüklerine bağlı bir şekilde yürütmelerini umuyor ve bekliyoruz" dedi.

Uluslararası toplumun Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ndeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Tsai, "Tayvan Boğazı'ndaki duruma ilişkin artık daha büyük incelemeler yapılıyor" dedi.

Tsai, "Bölgedeki askeri faaliyetlerin artması sonucunda, kazara çatışma potansiyeline ilişkin endişeler de artmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak yanlış anlaşılma ve yanlış hesaplamaların önlenmesi adına, bölgedeki tüm tarafların iletişime açık olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu

Tsai, Tayvan'ın savunma kapasitesini genişletmesi gerektiğini ve bu konuyu bir öncelik olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Tsai, "Bunu yapıyoruz, çünkü mevut durumumuza baktığımızda, caaydırmacılığın işe yarayabileceğini biliyoruz. Bu aynı zamanda askeri maceracılık riskini de düşürecektir" dedi.

Tsai, "Karşılıklı ilişkileri katkı koyduğu sürece Çin'le görüşmelere açığız. Ancak Pekin, Tayvan'ın geleceğini yalnızca Tayvanlıların belirleyebileceğini kabul etmeli" açıklamasında bulundu.

Çin-Tayvan gerginliği

Çin Halk Cumhuriyeti, ‘‘tek ülke, iki sistem’’ politikası çerçevesinde Tayvan’ın anakara ile birleşmesine yönelik çağrılarını artırırken, Tayvan Boğazı’nda gerçekleştirdiği askerî tatbikatlar ve Tayvan’ın ABD’den silah alışını artırmaya yönelik girişimleri, geçtiğimiz ay içinde iki ülke arasındaki gerilimi artırmış durumda. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan’ın Çin Cumhuriyeti isimli bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek, Çin’in ‘‘tek ülke, iki sistem’’ teklifini reddediyor.