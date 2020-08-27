Güney Çin Denizi gerginliği: ABD 24 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki suni adalara askeri istihkam yapılmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle 24 Çinli şirketin kara listeye alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, 24 Çinli şirketi, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası olarak tartışmalı yapay adalarda gerçekleştirilen Çin askeri yapılanmasına ve bölgenin askerileştirilmesine katkıda bulunmalarından dolayı Varlık Listesi'ne ekledi" denildi.

Açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, ABD'nin ve diğer ülkelerin protestolarına karşın yapay adaları 2013 yılından bu yana hızlıca yapılandırdı ve Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ortaklarının egemenlik haklarını hiçe sayarak Güney Çin Denizi'nde askeri olarak büyümesini sağladı" ifadeleri yer aldı.

Pompeo'dan vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD'nin "Güney Çin Denizi'nin askerileşmesine katkıda bulunan bazı Çin vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı konacağını" söyledi.

Pompeo, "Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki karakollarda geniş çaplı hak iddia eden, inşada bulunan ve askerileşmesine katkıda bulunan veya Çin'in bölgedeki hak sahiplerine baskı yapmasını destekleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vize kısıtlaması getirmiştir" diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in Güney Çin Denizi'nin 7 bölgesinde 2013 yılından bu yana 3 binden fazla arazide inşaat yaptığını, bunlar arasında hava savunma ve füze gibi unsurların olduğunu belirtti.