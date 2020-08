Çin'le deniz savaşı Amerikan bahriyelilerinin kafasına çoktan girmiş

Çin - ABD gerilimi ve Pasifik Okyanusu'nda Çin'le askeri rekabet konuları ABD için "oyun" değil. Konunun 20 yılı aşan bir geçmişi var aslında. Özel olarak 2008'de Obama'nın Başkanlık seçimlerini kazanmasında bu konudaki "doktrin" arayışları da önemli yer tutmuştu. Obama, genişletilmiş Orta Doğu terminolojisinden uzaklaşırken, ABD'nin askeri gücünü Çin'i Pasifik ve Güneydoğu Asya'da sıkıştırmak üzere yeniden konumlandırması gerektiğini savunuyordu. Bu yaklaşım, çok uzun süredir ABD'deki farklı kliklerin çok da ayrı düşmedikleri bir ortak zemini oluşturuyor.

Bunun izdüşümlerini ordu kademesinde doğrudan görebiliyoruz ki bu, "doktrinin" sahadakiler için artık bir politika anlamına geldiğini gösteriyor.

Bu ay US Naval Institute (ABD Denizcilik enstitüsü) tarafından yayınlanan Proceedings dergisinde yayınlanan bir yazıda Çin'le Pasifik'te verilecek bir deniz savaşının ciddiye alındığını gösteren satırlar yer aldı.

"Repairing the Bonhomme Richard Is Worth Almost Any Cost" (Bonhomme Richard gemisinin tamiratı için masraftan kaçınılmamalı) başlığını taşıyan yazı oldukça teknik bir konuda yazılmış.

Temmuz ayında yangında ağır hasar gören bir helikopter gemisinin (LHD) tamir edilmek yerine çürüğe çıkartılması konusundaki tartışmalara katılan Yarbay James Leineweber, geminin tamir edilerek geri döndürülmesinin daha masraflı olsa dahi tercih edilebileceğini savunuyor. Leineweber'e göre böyle bir deneyim, Amerikan donanmasını bir savaş döneminde avantajlı kılacak bilgi ve görgüye kavuşturacaktır.

'Çin'le savaşta bu zamana ihtiyacımız olacak'

Yarbay Leineweber bu görüşünü ortaya koyarken şöyle yazıyor:

USS John S. MacCain ve USS Fitzgerald destroyerlerinin 2017 yılında çarpışmalarından sonra tamir edilmelerinin 2 yıl sürdüğünü hatırlayın. Pasifik'in kontrolü üzerine Çin'le girilecek bir çatışmada ABD'nin gemilerini yeniden savaşa dahil etmek için böyle bir zamanı olmayacak. Tamir işlerinin yıllar alması ABD'nin ilk ciddi deniz savaşının ardından savaşı kaybetmesine neden olabilir. Bonhomme Richard gemisinde yaşanan talihsiz kaza şimdi bize ciddi hasar almış gemileri tamir edip, yeniden savaşa katmayı öğrenme olanağı sağlıyor.

Leineweber yazısında (ABD'nin deniz savaşlarında son ciddi rakibi olduğu ve belki onlar da çekik gözlü olduğu için!) Japonları ve Pearl Harbour'ı da hatırlatıyor.

Yazı şu satırlarla son buluyor:

Donanmamızın gemi tamirinde 2 Eylül 1945'te ulaşmış olduğu kurumsal bilgiye 7 Aralık 1941'de sahip olduğunu düşünsenize. Gemi yapımı konusunda deniz savaşlarının talep edeceği, sağlam bir endüstriyel temele sahip olmak sadece yeni gemiler yapma meselesi değildir, bu aynı zamanda hasar almış olanları tamir edebilme becerisiyle ilgilidir.

Donanmanın inşa edeceği gemiler üzerinde konuşmaktan çıkıp, savaşta hasar görmüş olanları yeniden hızla savaşa sokmanın yollarını konuşmaya başlaması Pasifik sularının ısınacağını işaret ediyor olmalı.