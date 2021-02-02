İzmir'de sel ve yağmur şehri durdurdu: Trafiğe çıkmayın

İzmir'de dün akşam saatlerinden beri aralıksız yapan yağmur ve sonucunda oluşan sel etkili oldu. Bir çok yeri su bastı, yollar tıkandı. Trafik çoğu noktada kilitlendi.

İzmir Valisi, "Mecbur olmayanlar dışarı çıkmasın, kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacak" açıklaması yaptı.

Yağış nedeniyle İZBAN ve Tramvay seferlerinde aksamalar meydana geliyor. Banliyö hattı üzerinde raylı toplu taşımacılık yapan İZBAN, bazı duraklardan yolcu alamadığını duyurdu.

📌 Aşırı yağışın, bölgede hattı olumsuz etkilemesi nedeniyle Salhane, Bayraklı ve Turan istasyonlarımıza geçici bir süre yolcu alamıyoruz.



Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. — İZBAN (@uzunyolunkisasi) February 2, 2021

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı uyarıda "zorunlu olmayan trafiğe çıkmasın" dedi:

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. pic.twitter.com/QvvelwPSPy — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

'Yağış malesef daha devam edecek, bu büyük bir felaket'

Haber Global yayınına katılan Soyer, "İzmir'in tarihindeki en büyük sel felaketlerinden biri" dedi.

Soyer, En son 95 yılında 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağmur düşmüş ve 61 kişi hayatını kaybetmişti. Son 24 saat içinde 126 kg düştü. Yıllık toplam 717 kg olmuş. Dolayısıyla bu büyük bir felaket. Bütün derelerimiz taştı. Sahilde Dikili, Foça, Menderes etkilendiği gibi, merkezde de Güzelyalı, Hatay, Yamanlar ve buradaki tüm dereler taştı. 249 konut ve işyerinde su baskını ihbarını aldık.Kaya düşmesi nedeniyle İZBAN'da aksamalar yaşandı. Mümkün olduğu kadar evden çıkılmasın. Bütün ekiplerimiz görev başında. Yağış malesef daha devam edecek, inşallah şiddetini artırmaz." diye konuştu.

Karşıyaka- Altınyol kavşağı su altında kalmış durumda. Buradaki tıkanıklık tüm İzmir trafiğini etkiliyor.

Bu görüntü de Göztepe sokaklarından:

Konak, Güzelyalı

Ev ve işyerlerini su bastı

Çok sayıda apartman ve işyerini de su bastı.

Konak'a bağlı Güzelyalı'da sular altındaki sokakta bir apartmanın iki katına su doldu.

Konak, Güzelyalı'da bir apartman

Bayraklı'da bir ev

Pek çok ilçede de derelerde taşma meydana geldi:

Saat 09.30 sularında İzmir'in merkezi Konak'ta durum:

Konak, Gümrük