İzmir'de 12'ye kadar toplu ulaşım ücretsiz olacak

İzmir'in meydana gelen depremin ardından, çok sayıda kişi şehir merkezini terk ederek sarsıntının etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için araçlarıyla yola çıktı. İzmir- Çeşme otoyolunda araçlar yoğunluk oluşturdu. Otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentteki araç trafiğinin azaltılması için toplu ulaşımın saat 12.00'ye kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Soyer Twitter hesabından "Araç trafiğinin azalması için gece 12'ye kadar toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Lütfen caddeleri boşaltalım" açıklamasını yaptı.