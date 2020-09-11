İzmir Valiliği'nden açıklama: Her türlü sosyal etkinlik ileri bir tarihe ertelendi

İzmir Valiliği, Covid 19 vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre, "milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak olan her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine" karar verildi.

Açıklama şöyle:

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmış olup yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Covid 19’a bağlı vaka artışlarının olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak olan her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir."