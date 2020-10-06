İzmir Petkim'de 3 işçi aside maruz kalarak yaralandı

İzmir Aliağa'da bulunan ve Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'a ait Petkim’de, klor fabrikasındaki HTC (hidroklorik asit) tankında yarılma meydana geldi. Tankta yaşanan sızıntıdan 3 işçi etkilendi.

Fabrikaya sağlık ekipleri sevk edilirken, ambulanslara alınan yaralılardan Ümit G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cem C. ve Mahmut Ç. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden ikisinin gözlerinden yaralandığı öğrenildi.

Sızıntının yaşandığı tanka ise fabrika bünyesindeki uzman ekipler tarafından müdahale edildi. DHA'nın haberine göre, sızıntı kısa sürede giderilirken, tankın onarımı ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü söylendi.

Petkim kaçağın nedenini açıklamadı

Petkim yönetiminden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, tedavi altına alınan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaçağın neden gerçekleştiğine dair bir bilgiye yer verilmedi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Petkim Klor Alkali Fabrikası'ndaki bir tankta 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.00 sularında asit kaçağı meydana gelmiş, 3 çalışma arkadaşımız maalesef bu kaçak nedeniyle yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Değerli çalışma arkadaşlarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını bildirir, SOCAR Türkiye Ailesi olarak acil şifalar dileriz."