İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Covid skandalı: 50 kişi pozitif

Kültür Sanat Sendikası Yönetim Kurulu, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Akif Yeşilkaya’nın yönettiği "Karıncalar/Bir Savaş Vardı” oyununda tam anlamıyla bir COVID-19 skandalı yaşandığını, yapılan test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişinin pozitif diğerlerinin temaslı olduğunu açıkladı.

Sendika Covid-19'a yakalanan bazı sanat emekçilerinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunulan durumu yönetemediğinin açık olduğu belirtilen açıklamada pek çok sanat emekçisinin hayatının tehlikeye atıldığına ve bu durumun hasıraltı edilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Sendika bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu kapsamda sahnelerin süresiz kapatılmasını talep etti.

'Yaşanan tam bir kabustur'

Kültür Sanat Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir Devlet Tiyatrosu’nda çalışanlar kendi olanaklarıyla Covid-19 testi yaptırmıştır. Yaptırılan test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişi pozitif diğerleri ise temaslı olarak gözlem altındadır. Pozitif teşhis konulan bazı sanat emekçilerinin durumu ağırdır. Bu durum tam anlamıyla bir skandaldır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte COVİD-19 salgınını yönetemediği açık ve net ortadadır. Bu yönetememe, insanların sağlığını tehdit eden ve ağır sonuçlar doğuran bir hale dönüşmüştür.

Maskenin ve sosyal mesafenin mesleğin doğası gereği hiçbir şekilde kullanılamadığı tiyatroda, oyunların oynanmasına devam edilerek pek çok sanat emekçisinin hayatı tehlikeye atılmıştır. Üstelik bu durum saklanmış, hasıraltı edilmeye çalışılmış, kamuoyuna yansıması engellenmek istenmiştir.

Yaşanan bu süreç tam bir kâbustur. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu kapsamda sahnelerin süresiz olarak kapatılmasını talep ediyoruz."

Kültür Bakanı'na soru önergesi

Geçtiğimiz hafta prömiyeri yapılan Karıncalar / Bir Savaş Vardı oyununun oyuncusu Akın Kurt'un prömiyerden bir gün sonra koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

Karantinada olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan Akın Kurt'un virüsü, oyunu izlemek için Ankara'dan gelen annesinden almış olabileceği iddia edilmişti.

Kurt'un testinin pozitif çıkmasının ardından oyun ekibinde yer alan çok sayıda kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı.

Oyunun kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu koronavirüs teşhisi ile Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yaşananları sordu.

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar:



"1 – Karantina sürecinde olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile temaslı olduğu bilinmesine rağmen oğlu Akın Kurt’un başrolünü oynadığı oyunun gösterimi neden durdurulmamıştır? Bu, hem çalışanların hem de seyircinin hayatını riske atmak demek değil midir?



2 – Sorumlular hakkında ihmal nedeni ile hukuki ve idari soruşturma açılacak mıdır?



3 – Bir an önce Devlet Tiyatroları'ndaki oyunları ve provaları durdurmak için harekete geçecek misiniz?



4 – Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Devlet Tiyatrolarında Covid-19 pozitif çıkan toplam kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı entübe edilmiş, kaçı iyileşmiş, kaçı hayatını kaybetmiştir?"

