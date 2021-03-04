İYİP'te HDP fezlekesi tartışması: Gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim

HDP'li vekillere ilişkin çok sayıda fezleke Meclis Başkanlığı'na gönderilirken, sürece ilişkin İYİP'ten zıt yönde açıklamalar geliyor.

Konuya ilişkin İYİP cephesinden "evet diyeceğiz" yönündeki ilk açıklamayı yapan isim olan İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na parti yönetiminden "önce fezlekeler incelenecek" yanıtı gelmişti.

Akşener ne dedi?

Dün bu konuda parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, "İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endişesi olmasın" demiş, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Merak ediyorlarmış… İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış?... Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net".

Ağıralioğlu'ndan açıklama

Akşener'in bu sözleri sonrası açıklamada bulunan Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim" dedi.