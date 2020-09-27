İstanbul'da ilk TKP İşçi Evi bugün Tuzla Aydınlı'da açıldı

Bugün TKP'nin işçi evlerinden bir tanesi İstanbul Aydınlı'da açıldı. Aydınlı İşçi Evi, TKP'nin İstanbul'da açılan ilk işçi evi oldu.

Mahalleli tarafından yüksek ilgi gösterilen açılış, TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş'ın konuşmasıyla başladı. Savaş, konuşmasında "Mevcut iktidar pandemi sürecinde vurguyu sürekli bireysel izolasyon, maske takma gibi bireysel önlemler üzerinden yapıyor." sözlerini kullanırken bunun doğru bir salgınla mücadele yönetimi olmadığını, söz konusu politikaların yetersizliğinin salgının yayılımını daha da arttırdığını söyledi.

Savaş, "Bu salgın en çok yoksul ve emekçi mahallelerinde yayılıyor. Zaten kötü olan yaşam koşullarının salgınla beraber iyice sarsdığı emekçi mahallelerinde insanlar işlerine gitmek zorunda kalıyorlar veya onları işyerlerine her şeye rağmen neredeyse hiçbir önlem almadan gönderiyor bu hükümet. Patronların karı onların canlarından daha değerlidir. Üstelik ücretlerdeki kesinti, gerekçesiz işten çıkarmalar, enfekte olan işçilerin zorla çalıştırılması gibi uygulamalarla emekçi halkın sırtına büyük yükler bindirmekteler." diyerek açılışı gerçekleşen işçi evinde söz konusu tabloya karşı mücadele etmek için buluştuklarını vurguladı.

Ardından konuşmaya Tuzla İlçe Örgütü adına Mahir Adıgüzel devam etti. Adıgüzel "Tuzla deyince akıllara organize sanayi ve tersaneler gelir. Bunları anarken de işçi cinayetleri, yoğun çalışma koşullarını hatırlıyoruz. TKP bütün bunlara karşı emekçileri örgütlenmeye çağırıyor. Örgütlenme demek dayanışma ve birlik demek. Örgütlenme demek yobazın karanlığını, sermayenin talanına karşı mücadele etmek demek." ifadelerini kullandı.

Dıgüzel sözlerini şöyle bitirdi:

"TKP bunları söylüyor. Açılan her işçi evi, her semt evi büyütmek demektir. Aydınlı İşçi evi emekçilerin aydınlanma ve dayanışma yeri olacak. Bu yerlerde dayanışmayı öreceğiz. İşyerlerimizdeki hak gaspları karşı birlikte yanıt üreteceğimiz gibi işçilerin, emekçi kadınların, gençlerin yani mahalle halkının yanyana gelebileceği kurslar, atölyeler, eğitimler, söyleşiler düzenleyeceğiz. TKP tüm emekçileri parti gönüllüsü olmaya çağırıyor."

Açılış mahalle halkına TKP gönüllüsü olma çağrısıyla sona erdi.