İstanbul'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu

İstanbul Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen bir kargo gemisi karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zeytinburnu Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.