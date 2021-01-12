Manisa'da fırtına nedeniyle konteyner ev uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkiinde bir bahçe içinde bulunan konteyner ev, etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İHA'da yer alan habere göre, olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçan konteynerde bulunan 64 yaşındaki Güllü Bektaş ve 27 yaşındaki Sinem Bektaş yaralanırken, olay sırasında 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Yaralılar Güllü ve Sinem Bektaş Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kafalarından darbe alan kadınların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.