İstanbul merkezli 17 ilde, Fethullah Gülen cemaatine yönelik eş zamanlı 'ankesör' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 13'ü İstanbul'da olmak üzere 17 kentte toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu
İstanbul merkezli olmak üzere 17 ilde, Fethullah Gülen cemaatine yönelik eş zamanlı 'ankesör' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi