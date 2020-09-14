İstanbul Valisi’nden ‘kademeli mesai’ açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Yakın zamanda İstanbul'la bunu paylaşacağız" dedi.

Yerlikaya "Mesai saatlerinde sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu da değil; hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanabiliriz, bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul’a bunu paylaşacağız" diye konuştu.

Cuma günü Esnaf Odası ile toplantı yaptıklarını belirten Yerlikaya bunun ikincisini bugün valilikte gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yerlikaya "Aynı zamanda Sanayi Odası, Ticaret Odası bütün mesleki odalarla istişare halindeyiz. Büyükşehirle de geçen hafta toplandık. Çarşamba günü de tekrar toplanacağız" dedi.

Yerlikaya "İstanbul’da toplu ulaşım çok büyük. İlk vaka tarihinden önceki yolcu sayısı 10 milyon 700 bindi. Bu rakamlar ilk dönemlerde 400 bine kadar düştü. Tekrar 5 milyonun üzerine çıktı" dedi.