İstanbul Valiliği'nden 'kar yağışı' açıklaması

İstanbul Valiliği, cumartesi günü itibariyle kentte kar yağışı görüleceğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan "İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, havanın 14 Ocak ve 15 Ocak günü aralıklı yağmurlu; Cumartesi gününden itibaren (16 Ocak) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14.01.2021 Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3° / 6° derece olması bekleniyor.

15.01.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1° / 5° derece olması bekleniyor.

16.01.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 4° derece olması bekleniyor.

17.01.2021 Pazar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 2° derece olması bekleniyor.

18.01.2021 Pazartesi: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının -2° / 4° derece olması bekleniyor.

Rüzgârın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların; hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.