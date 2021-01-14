İstanbul Valiliği'nden 'kar yağışı' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İstanbul'a beklenen kar geliyor' açıklamasında bulundu, cumartesi gününden itibaren kar yağışı görüleceğini duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, cumartesi günü itibariyle kentte kar yağışı görüleceğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan "İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, havanın 14 Ocak ve 15 Ocak günü aralıklı yağmurlu; Cumartesi gününden itibaren (16 Ocak) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

14.01.2021 Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3° / 6° derece olması bekleniyor.

15.01.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1° / 5° derece olması bekleniyor.

16.01.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 4° derece olması bekleniyor.

17.01.2021 Pazar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0° / 2° derece olması bekleniyor.

18.01.2021 Pazartesi: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının -2° / 4° derece olması bekleniyor.

Rüzgârın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların; hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber

Meteoroloji'den 'İstanbul'da kar yağacak' haberlerine ilişkin açıklama