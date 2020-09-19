İstanbul İl Sağlık Müdürü: Hastanelerdeki doluluk oranları endişe yaratacak düzeyde değil

Covid-19 salgınıyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte vaka sayıları ile hastanelerdeki doluluk oranlarının endişe yaratacak düzeyde olmadığını söyledi.

Memişoğlu, "Eylül-Ekim ayında çok artış olacağı yönünde endişeler var. Yeni açılan hastanelerimizle kapasitemize 7 bine yakın normal, 3 bine yakın da yoğun bakım yatağı eklendi. Sistem olarak yetersizlik söz konusu değil ancak biz vatandaşlarımızın hastalanmasını, sağlık çalışanlarının özverilerinin karşılıksız kalmamasını istiyoruz" dedi.

DHA'ya konuşan Memişoğlu şunları söyledi:

"Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Yoğun bakım yataklarımızda olsun, normal servis yataklarımızda olsun, Nisan Mayıs'ta bundan çok daha yüksek olan sayıları bile rahatlıkla yönetebildik. Her türlü sağlık hizmetini sunabilir haldeydik.

Şimdi insanlarda bir tedirginlik var. Eylül Ekim'de tatilden dönenler yüzünden çok artacak vakalar vs diye. Tabii ki vaka sayılarımız bir miktar artıyor. Bu, test kapasitemizin artışından da kaynaklanıyor. Ayrıca insanlar gidip kendileri de test yaptırmak istiyor. Ama bunun yatan hasta ve yoğun bakım hastalarına şu an için çok büyük bir yansıması yok. Bundan çok daha yoğun bir zamanda bile bunu yönetebilen bir sağlık sisteminden bahsediyoruz ki buna ilave şu anda 7 bine yakın yatak ilave edildi biliyorsunuz. Pandemiden sonra birçok hastane açıldı İstanbul'da. Bunlarla beraber 3 bine yakın yoğun bakım yatağı eklendi sisteme. Biz, İstanbul'da her türlü bu salgını yönetebilir durumdayız çok büyük bir değişim olmaz ise. Ama biz vatandaşlarımızın hasta olmasını istemiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın daha fazla yorulmasını istemiyoruz. Salgının bir an önce bu ülkeden gitmesini ve bu günlerin bitmesini arzuluyoruz. Onun için de insanların özellikle maske ve mesafe kurallara uymasını bekliyoruz."

'Ev içi bulaşı önleyebilmek önemli'

"Ev içi bulaşı önleyebilmek çok önemli burada. Ama tabii insanlar tedirgin. Ben test yaptırayım diye hemen bir çaba içine giriyorlar. Ben çok net söylüyorum, test, klinikten daha önemli bir parametre değil bizim için. Çünkü test doğru zamanda yapılmazsa, örneğin erken dönemde pozitif çıkmayabilir. Bu da yalancı bir güvene yol açabilir. Eğer kişinin ateşi, nefes darlığı, ağrıları varsa, halsizse, bu bulgulardan biri veya birkaçı çok şiddetliyse, pozitif teması veya şüphesi de varsa kendisini izole ederek hastaneye ulaşmalı ya da gelemeyecek durumdaysa 112'yi aramalı. Biz bunları yerinde de tespit etmeye çalışıyoruz. Ama pozitif çıktınız, evde takip ediliyorsunuz, ilaç alıyorsunuz. Lütfen bu kişiler kendilerini hem evde aile fertlerinden, hem de dışarı çıkmayarak diğer insanlardan izole etsin."

Memişoğlu ayrıca salgının başladığı Mart ayından bu yana sadece İstanbul'da sağlık çalışanlarına 400 milyon maske dağıtıldığını, 300 bin doz ilacın da vatandaşlara ücretsiz ulaştırıldığını söyledi.