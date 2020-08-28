İstanbul Barosu, 'Takviye Hazır Kuvvet' kararının iptali için dava açtı

İstanbul Barosu, İstanbul ilinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı.

Baro kararın hukuka aykırı olması nedeniyle iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Barosu tarafından, 21.08.2020 gün ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 20.08.2020 gün ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açıldı" denildi.