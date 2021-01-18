İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 11 yükseldi

İstanbul'da geçen haftadan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışıyla barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 30,10'a yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi yüzde 19,16 seviyesine kadar düşmüştü.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 92,86, Terkos'ta yüzde 31,83, Sazlıdere'de yüzde 10,30, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,76, Ömerli'de yüzde 25,89, Darlık'ta yüzde 48,78, Elmalı'da yüzde 32,42, Kazandere'da yüzde 33,69 ve Pabuçdere'de yüzde 15,36 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 256 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde su miktarı 8 Ocak'ta160 milyon metreküpe kadar gerilemişti.

2019'da yüzde 91'e yaklaşmıştı

Öte yandan geçtiğimiz yıl 18 Ocak tarihinde baraj doluluk oranı yüzde 53,09 olarak kaydedilmiş, 2019'da ise bu oran yüzde 90,97 olarak gerçekleşmişti.

Son 10 yılda Ocak ayı için doluluk oranları - İSKİ sitesinden alınmıştır



