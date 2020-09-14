İsrail'de yeniden karantina kararı alındı

İsrail'de Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Eylül itibariyle ülke genelinde kısıtlamalara gidileceğini duyurduğu bildirildi. İsrail böylece karantina önlemlerini yurt genelinde yeniden uygulamaya koyan ilk ülke oldu.

İsrail medyasındaki haberlere göre yasaklar süpermarket, eczane gibi önemli yerler dışında restoran, otel, kültür ve eğlence mekanları ile mağazaların kapatılmasını içerecek. Birçok özel ve kamu işyerinin de kapatılacağı veya kısmen evden çalışacağı belirtildi. Restoranlar sadece teslimat hizmetiyle açık kalacak. Özel eğitim dışında tüm eğitim kurumları kapatılacak, uzaktan eğitime geçilecek.

İkinci aşamada da şehirlerarası seyahat kısıtlaması, etkinlik ve işyeri kısıtlaması, kamu sektörünün acil duruma geçirilmesi gibi tedbirler yer alıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise karantinayla ilgili Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu önlemlerin hepimiz üzerinde ağır bir etkisinin olacağını biliyorum" dedi.