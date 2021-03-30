İsrail Komünist Partisi'nden seçim değerlendirmesi: Sağ partiler mecliste güçlendi

İsrail Komünist Partisi, ülkede gerçekleşen genel seçimin sonuçlarının ardından genel duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Partinin siyasi bürosu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerde bulundukları ortak listeye oy veren 200 bin Arap ve Yahudi seçmenine ve liste adına seçimde görev alan kişilere teşekkür edilirken, seçim sonucunda İsrail Meclisi'nde (Knesset) faşist sağ partilerin güçlendiğine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mnutrich ve Bin Gvir gibi isimlerin yanı sıra Tikva Hadasha partisi lideri Gideon Saar'a ve Naftali Bennett ve partisine de yetki verdiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu güçlere ve bu yetkileri verenlerle mücadele etmenin kendilerine ait bir görev olduğu belirtilen açıklamada, parti yönetiminin ve cephenin seçimin sonuçlarından sorumlu olduğu ve Arap-yahudi ortak mücadelesini yükseltmekle yükümlü oldukları belirtildi.

Açıklamada, yaz sonunda gerçekleşecek parti konferansı için hazırlıklara başlanacağı belirtildi.

Meclis koltuk sayısı düştü

Öte yandan, İsrail Komünist Partisi, seçimlerden sonra, parçası oldukları Ortak Liste’nin Birleşik Arap Listesi tarafından bölünmesi ve biraz da bundan kaynaklanan Araplarda sandığa gitmeme eğilimi nedeniyle Meclis’teki koltuklarının 15’ten 6’ya düşeceğini açıkladı.

Açıklamada, Meclis’teki koltuklarının 15’ten 6’ya düşeceğini açıkladı. Ancak Ortak Liste adına Hadaş koalisyonu lideri Ayman Odeh listedeki bölünmeye rağmen Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas’ın barajı geçmesine sevinildiği kaydedildi.

Abbas’ın Kasım 2020’de Netanyahu ile yakınlık kurma girişimi büyük tepkiye neden olmuş ve Ortak Liste'de bölünmenin önünü açmıştı.

Parti tarafından yapılan başka bir değerlendirmeye göre, Netanyahu’nun Araplardan oy alma açılımları başarısız olsa da Arap partileri arasındaki ortaklığı bölmede başarılı olmuş oldu.