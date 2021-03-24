İsrail'de seçimleri Netanyahu önde tamamladı

İsrail genel seçimlerinde gelen sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, yaklaşık yüzde 25 oy oranıyla seçimi birinci tamamladı.

Ana muhalefet partisi Yeş Atid'se yüzde 15'ten az bir oy oranıyla seçim yarışında ikinci oldu.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun yayınladığı sonuçlara göre, Likud, İsrail Meclisi'nde (Knesset) 30 koltuğa sahip olurken, Yeş Atid, 18 koltuk kazandı.

Bu tabloya göre, Likud ve Yeş Atid partilerinin, koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Knesset'teki diğer partilerle görüşmesi gerekiyor. Netanyahu'nun koalisyon hükümetinin kurulması için toplam 61 sandalyeye ihtiyacı var.

İsrail'de 2019 yılında 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı. Bu seçimin ardından koalisyon hükümetinin kurulamaması durumunda ülke, 5. kez erken seçimle karşı karşıya kalabilir.