İspanya’da 6 bölgede karantina kararı

İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından, koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede karantina tedbirlerinin uygulanacağı açıklandı.

21 Eylül’den itibaren getirilecek kısıtlamaların yaklaşık 850 bin kişiyi etkileyeceği düşünülüyor. Kısıtlamaların uygulanacağı 6 bölgede parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişi ile sınırlandırılacak. İşletmeler ise yerel saatle 22:00’de kapatılacak.

Ülkede toplam vaka sayısı 640 bin 40’a, toplam can kaybı ise 30 bin 500’e ulaştı.