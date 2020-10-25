İskenderun'da patlama, Validen 'operasyon sürüyor' açıklaması

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamadan önce silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor.

Hatay Valisi'nden açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

Jandarma noktasında çatışma: 1 asker yaralandı

Öte yandan İHA, Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği haberini geçti. Habere göre uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesiyle yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları belirtildi.

Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 yurttaş yaralandı.

Soylu'dan açıklama: Hikayesini anlatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız #İskenderun" şeklinde bir açıklama yaptı.

Hatay Valisi'nden açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan basına yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerinin "4 kişilik bir grubun paramotor ile Menbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanos dağlarına girdiklerini" tespit ettiğini kaydetti.

Doğan "Sabah saat 11.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. İskenderun'a inen 2 terörist güvenlik birimlerimizin sıkıştırması sonucu kaçmayı tercih eden teröristlerdir. Kaçarken bir terörist kendini patlattı. 1 terörist biraz önce etkisiz hale getirildi. Birkaç hafif yaralımız var. Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir" diye konuştu.

Olay yerinden ilk görüntüler: