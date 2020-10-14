İSİG Meclisi’nin basın açıklamasına polis saldırısı: 8 gözaltı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

İSİG Meclisi’nin “7. Ayında Covid-19” raporunu açıklayacağı basın açıklamasına müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

İSİG Meclisi gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi önünde 12.30'da yapacağımız "7.ayında Covid-19" raporu basın açıklamasına polis müdahalesi sonucu çoğunluğu sağlık emekçileri olmak üzere arkadaşlarımız gözaltına alındı...

İSİG Meclisi... pic.twitter.com/4xGUdjZTe3 — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) October 14, 2020

7 ayda en az 294 emekçi yaşamını yitirdi

İbni Sina Hastanesi önünde açıklanmasına engel olunan raporda, salgının ilk 7 ayında en az 294 emekçinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rapora göre bu emekçilerden 105’i sağlık, 69’u ticaret/büro, 20’si belediye, 19’u tekstil, 14’ü metal, 14’ü güvenlik ve 13’ü taşımacılık işkollarında çalışıyordu. Emekçilerin yaş ortalaması 50’ydi.

'Meslek hastalığı ve iş kazası olarak tanımlansın'

Salgının halkın ve emekçilerin bireysel çabalarıyla engellenmeyeceği ve sağlık emekçilerinin bu süreçte ölümüne çalıştırıldığı vurgulanan raporda, Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı, diğer işkollarında çalışanlar için iş kazası olarak tanımlanması gerektiği belirtildi.

Talepler

Raporda işyerlerinde salgına dair gerekli önlemlerin alınması, kronik hastalığı olan ve belirli yaşın üzerindeki işçilerin idari-ücretli izne çıkarılması, işten atılmaların yasaklanarak tam ücret ödenmesi, çalışma saatlerinin ücrette kesintiye gidilmeden azaltılması, işçilere ücretsiz düzenli test yapılması ve vakaların arttığı işyerlerinde üretime ara verilmesi, evden çalışan işçilerin çalışma saatleri düzenlenerek iş için yaptığı harcamaların karşılanması talepleri yer aldı.