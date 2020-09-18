Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
IŞİD yöneticisi olduğu iddia edilen ‘Ebu Hanzala’ya hapis cezası
IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk'a, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Haber Merkezi
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.