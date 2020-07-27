İşçinin sağlığı Dardanel yönetimine emanet: İşçilerde virüs tespit edildi, yönetim 'Üretime devam' dedi!

Daha önce baskı, sömürü, güvencesiz çalışma ile gündeme gelen Dardanel AŞ’de çok sayıda işçide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Fabrika, virüs tespit edilmesine rağmen yaptığı açıklama ile çalışmaya devam kararı aldı. Üretimi durdurmak yerine, tedbir olarak "kapalı devre çalışma sistemi" uygulayacağını duyurdu.

Şirket yetkilileri tarafından Kamuyu Aydnlatma Platformu’na yapılan açıklamada; "Şirketimizin Çanakkale'deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır. Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır" denildi.

Çalışanların tamamına test yapıldı mı?

Hangi bölümde, kaç kişide Covid-19 tespit edildiği fabrika yönetimi tarafından açıklanmamış olmakla birlikte, yaklaşık 1200 çalışanı olan fabrikada, tüm işçilere test yapılıp yapılmadığı ise tartışma konusu.

İşçiler yurtlarda kalacak

"Kapalı sistem" çalışma sistemiyle işçiler fabrikanın belirlediği yerde 14 gün yaşamak zorunda kalıp, evlerine gönderilmeyecek ancak mesai saatinde işe gitmeye devam edecekler. soL'un işçilerden aldığı bilgiye göre, çalışanlar Tezioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalacakları belirlendi.

2020 hedefi işçinin sağlığından önemli

Dardanel AŞ 2020 hedefileri arasında, 1200 çalışanı ile 1 milyar TL ciro planlandığı görülmekle birlikte, 2020 hedefi nedeniyle üretimin durdurulmadığı anlaşılıyor.

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile işçilerin sağlığı Dadanel yönetimine bırakılmış durumda.