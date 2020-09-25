İşçilere salgın saldırısı: Sendikadan istifa etmeyen işe çağrılmıyor

Fabrikayı kapatacağım çıkışı

Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren ve 400 kişinin çalıştığı Tekmis Tekstil'de patron, yetkili sendika Teksif'i bertaraf etmek için önce fabrikayı kapatma tehdidinde bulundu. Ancak bundan sonuç alamayan işveren, sonrasında pandemi koşullarını fırsat bilerek baskıları artırdı, işçileri sendikadan istifaya zorlayarak çeşitli baskı yöntemlerine başvurdu.

Yaklaşık 1.5 yıl önce işçiler, ayda 15-20 gün çalıştırılıp eksik maaş aldıkları ve sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılıp maaşın bir kısmını da elden aldıkları için sendika üyesi oldular. İşçilerin üye olduğu Türk-İş'e bağlı Teksif Sendikası, kısa sürede toplu iş sözleşmesi imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayarak işyerinde yetkiyi aldı. Ancak patron toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikanın teklif ettiği hiçbir maddeyi kabul etmedi, süreç sonunda toplu sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’nca bağıtlandı.



Patron, sözleşmeden sonra fabrikayı kapatacağına dair işyerine bir yazı astı. Sendikanın konuyla ilgili sorusuna da “Bu işi yapmayacağım” yanıtı verildi ancak daha sonra sadece sendikalı işçilerin yoğun olduğu boyahane bölümünü kapatacağını duyurdu. Patron bu girişimle, fabrikanın kapanacağı korkusu ile işçilerin sendikadan istifa edeceğini düşündü ancak sonuç alamadı.

Sendika üyesi olmayan işçilere zekat...

Sendika üyesi olmayan işçilere zekat adı altında 2 bin TL dağıtıldı.



Patron pandemi ile birlikte sendika üyesi olanları kısa çalışmaya ve ücretsiz izne göndererek baskı altına almaya çalıştı. Kimi sendika üyesi işçilere telefon edilerek kimi de fabrikaya çağrılarak sendikadan istifa etmeleri halinde işbaşı yaptırılacağı söylendi. Bazı işçiler de fabrikaya çağrılarak bir saat çalıştırılıp geri gönderilerek mobbinge maruz bırakıldı. İşveren yetkili sendika Teksif'in de işyerine girmesine engel oluyor.

İşçiler baskıya boyun eğmedi

Tüm bu baskılara ve mobbinglere rağmen işçilerden sadece 20 kişi sendikadan istifa ederek işbaşı yaptı. Geriye kalan yaklaşık 300 işçi ise direniyor, boyun eğmiyor ancak maddi olarak mağdur durumda. Aralarında kısa çalışma ödeneği alamayan ücretsiz izne çıkarılan işçiler de var. Şu anda fabrikada çalışan sendikasız işçilerin çalışma koşulları da ağırlaştırıldı. İş güvenliği kuralları hiçe sayılarak her bir kişiye beş makine baktırılıyor. Zorunlu mesailerle işçiler sabahtan akşam 12'ye kadar çalıştırılıyor. Teksif Sendikası, yasadışı uygulamalara karşı suç duyurusunda da bulundu.