İşçi önderi, TKP üyesi Mustafa Tozkoparan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gebze İlçe Örgütü'nde ilçe başkanlığı dahil çeşitli görevler üstlenen, bölgedeki sendikal mücadelede uzun yıllar ön saflarda yer alan, işçilerin "Mustafa abisi" Mustafa Tozkoparan dün sabah yaşamını yitirdi.

Tozkoparan'ın cenazesi Darıca Uluçınar camisinden öğle namazından sonra kaldırıldı, Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki Şifa Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Mezar başında yapılan törende konuşan 30 yıllık yoldaşı ve arkadaşı Nihat Baş omuz omuza mücadele ettiği yoldaşına söz olarak sosyalist devrim mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Birleşik Metal-İş Sarkuysan Fabrikası İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Kılıç, "Gebze’deki tüm işçilerin Mustafa Abisiydi, kendisi bilfiil 15 yıl iş arkadaşımdı. İşçi sınıfının iktidarını kurana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Mustafa Tozkoparan’ı Gebze’de Şube Başkanı olduğu dönemden tanıdığını, kendisinin insanlara örnek olduğunu anlattı. Kendisinin Gebze seçmeni olarak Mustafa Tozkoparan’a oy verdiğini söyleyen Serdaroğlu, Topkoparan’ın mücadelesini yaşatacaklarını söyledi.

Mustafa Tozkoparan’ın eşi Kader Tozkoparan, eşinin mücadeleye ne kadar bağlı olduğunu anlattı.

TKP MK üyesi Alparslan Savaş, Tozkoparan’ın işçi olmaktan, kaynakçı olmaktan ve de komünist olmaktan duyduğu gururu anlattı.

Türkiye Komünist Partisi tarafından dün yapılan açıklamada Tozkoparan için şöyle denildi:

"1964’de Tarsus’ta doğmuştu Mustafa Tozkoparan. İlk ve orta okulu Tarsus’ta bitirdikten sonra 1982 yılında işçilik hayatına başladı. Önce Soma Termik B Santrali, ardından Gökova Termik Santrali’nde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştı. 1998’de Gebze’ye taşındı ve Sarkuysan fabrikasında döküm işçisi olarak işe başladı. 2015 yılında bu fabrikadan emekli oldu. Çalıştığı her yerde mücadeleyi yükseltti, işçilerin Mustafa abisi oldu. Mesai arkadaşları onun asla kendilerini yarı yolda bırakmayacağını bilirdi, tam altı kez işyerinde sendika temsilcisi seçilmişti.

1992 yılında Sosyalist Türkiye Partisi’nin kuruluşunda yer almıştı. TKP’de çeşitli dönemlerde Gebze ilçe başkanlığı ve benzeri merkezi görevler yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıydı.

Yoldaşımızı kısa bir süre önce beyin kanamasıyla hastaneye kaldırmıştık, bugün sabaha karşı ne yazık ki kaybettik.

Yoldaşlarının, ailesinin, dostlarının başı sağ olsun."