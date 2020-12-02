İranlı fizikçinin öldürülmesine BMGK’den tepki gelmeyebilir

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin 27 Kasım’da öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutan Tahran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) cinayeti kınamasını ve sorumlulara karşı harekete geçmesini isterken, diplomatlar çağrının büyük olasılıkla önemsenmeyeceğini söylüyor.

VoA'nın haberine göre, Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi’nin Aralık ayı başkanı Jerry Matjila, şu ana kadar hiçbir üyenin cinayeti veya genel olarak İran'ı tartışma talebinde bulunmadığını söyledi. Diplomatlar ayrıca herhangi bir açıklama üzerine görüşme olmadığını da belirtti.

Uluslararası barış ve güvenliği tesis etmekten sorumlu olan BMGK, askeri harekata izin verme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip. Ancak bu tür adımlar en az dokuz lehte oy gerektiriyor ve daimi üyeler ABD, Fransa, İngiltere, Rusya veya Çin tarafından kararların veto edilmemesi şartı var.

İran suikastın yaşandığı gün BM’ye yaptığı çağrının mektubunu Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazmıştı. Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Guterres’in mektuba yanıt olarak tedbirli davranma çağrısında bulunduğunu ve "her türlü suikast veya yargısız infazı" kınadığını söyledi.