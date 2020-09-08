İran’da özel yolsuzluk mahkemelerinin görev süresi uzatıldı

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede 2018 yılında kurulan özel yolsuzluk mahkemelerinin görev süresinin uzatılmasına dair yargı erkinin talebini onayladı.

ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilerek ülkeye yönelik yaptırımları başlatmasının ardından İran Riyali dolar karşısında üçte iki oranında değer kaybetmiş, bu süreçte onlarca kişi döviz ve altın piyasasında spekülasyon yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Riyalin değerindeki sert düşüşün ardından yeni şirket kurarak hükümetten imtiyazlı fiyatlarla dolar alıp daha sonra karaborsada yüksek fiyattan bunları satan çok sayıda kişi hakkında dava açılmıştı.

İki yıl önce Hamaney’e sunulan teklifte sözkonusu mahkemelerin kurulmasıyla ekonomik yolsuzluğa karışanların “hızlı” bir şekilde yargılanmalarının ve "ülke ekonomisine yönelik operasyonların kesintiye uğratılmasının" amaçlandığı belirtilmişti.

Press TV’nin haberine göre, İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi önceki gün yaptığı açıklamada, Hamaney’in özel yolsuzluk mahkemelerinin görev süresinin uzatılmasını onayladığını duyurdu.

Reisi ayrıca İran Meclisi’ne yolsuzlukla mücadelede yasal araçların en üst düzeyde kullanılmasına yönelik bir teklif sunacaklarını belirtti.

İran Yargı Erki sözcüsü tarafından bu yılın başlarında yapılan bir açıklamada, halihazırda geçici olan bu mahkemelerle ilgili teklifin Meclis’te kabul edilmesi durumunda artık sözkonusu mahkemelerin süresinin uzatılmasına gerek kalmayacağı kaydedilmişti.

İran’da 2018 yılında bu mahkemeler kurulduğunda Yargı Erki Başkanı olan Sadık Laricani ülkenin “ekonomik bir savaş” içinde olduğunu söyleyerek “Ne yazık ki ekonomiyi kesintiye uğratan ve yolsuzluk yapanlar aynı zamanda düşmanın hedeflerine hizmet ediyorlar ve acil ve hızlı bir biçimde cezalandırılması gereken suçlar işliyorlar” demişti.