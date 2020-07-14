İran: Suriye'de kalmak, Türkiye'nin güvenlik sorunlarına çözüm değil

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, dün Suriyeli mevkidaşı Aki Abdullah Eyub ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SANA'da yer alan habere göre Bakıri, görüşmede Suriye'nin hava savunma sistemlerinin güçlendirileceği ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artırılacağını vurguladı.

Haberde, görüşme sırasında bir dizi askeri işbirliği anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Astana vurgusu

Bakıri, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Türkiye, Astana'da verdiği terörist grupları Suriye'den çıkarma taahhüdünü yerine getirmekte biraz geç kaldı" diye konuştu.

İranlı yetkili, Türkiye'nin "güvenlik sorunlarına" çözümün Suriye'de kalmak değil, Şam ile müzakere ve mutabakata varmak olduğunu belirtti.

Suriye Genelkurmay Başkanı Eyub ise açıklamasında İsrail'in Suriye'ye karşı yürütülen savaşın güçlü bir ortağı olduğunu ve ülkedeki silahlı grupların İsrail saldırganlığının bir parçası olduğunu dile getirdi.