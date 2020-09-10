İran: İsrail’den gelecek saldırılar karşısında BAE de hedefimiz olacak

İran parlamentosu Uluslararası İlişkiler Sözcü Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin ardından, İran’a yönelik herhangi bir İsrail saldırısı durumunda, BAE’nin de karşılık verilecek hedefler arasında yer alacağını açıkladı.

Abdullahyan, Al-Alam televizyonuna verdiği demeçte, BAE’nin kendisinin, Basra Körfezi’nin ve İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere komşularının güvenliğini tehlikeye attığını ileri sürdü. Abdullahyan istihbarat servisleri ya da ajanları eliyle İran’da ya da bölgede gerçekleşecek gizli ya da açık herhangi bir saldırı halinde, sadece Siyonist rejimin değil İsrail ile ilişkilerini normalleştiren BAE’nin de hedef alınacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nın BAE’ye Siyonist bir yerleşimden başka bir şey değilmiş gibi davranarak hakaret ettiğini savunan Abdullahyan, halkına bu hakareti reva gören kişinin Muhammed bin Zayed olduğunu ifade etti.

İran’dan Hürmüz Boğazı’nda tatbikat

İran ile BAE arasındaki ilişkiler gerilirken İran Ordusu, İslam Cumhuriyeti’nin güney sularında üç gün boyunca sürecek Zülfikar tatbikatının ana aşamasının Perşembe günü başlayacağını duyurdu.

İran Ordusu’nun Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, tatbikatın ana aşamalarının, deniz, hava ve kara kuvvetlerinin ve ordunun hava savunma gücünün katılımıyla, Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki 2 milyon kilometrekarelik alanda gerçekleştirileceğini belirtti. Tatbikata katılacak deniz ve hava araçlarından en önemlisinin yerli Fatih denizaltısı olacağını dile getiren Seyyari, tatbikatın amacının, İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanla karşı karşıya gelme kabiliyetini ve hazırlıklarını gerçek bir seviyede sergilemek olduğunu söyledi.

Seyyari, son olarak, düşmanın İran’a yönelik herhangi bir stratejik hata işlemesi halinde, Tahran’ın yanıtının ve savaşın coğrafyasının Batı Asya bölgesi ile sınırlı kalmayacağını sözlerine ekledi.