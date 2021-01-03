İran: İsrail, ABD askerlerini hedef alıp suçu başkasına atacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump yönetimi gitmeden önce İsrail'in ABD'yi savaşa sokmak için provokasyonlar planladığını söyledi.
Zarif, sahte savaş gerekçesi çıkartmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD askerlerini hedef alacaklarına dair ellerine istihbarat geçtiğini iddia etti.
Zarif kişisel Twitter hesabından şunları söyledi:
"Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan-provokatörlerin Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor - gidici Trump'ı sahte bir casus belli'ye maruz bırakmak için.
Tuzağa dikkat et Donald Trump. Herhangi bir havai fişek, özellikle en yakın arkadaşlarınıza karşı kötü bir şekilde geri tepecektir."
New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.— Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021
Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.