Iraklı Milletvekilleri ABD'nin IŞİD'e karşıtı milislere yönelik saldırısına soruşturma talep etti

Irak Savunma Bakanlığı, ABD'nin Perşembe gecesi IŞİD'e karşı savaşan Iraklı milislere düzenlediği hava saldırısında işbirliği yaptığı iddialarını yalanladı. Ancak muhalefetteki El Fetih İttifakı milletvekilleri, Başbakan Mustafa el Kadhimi'den olayın soruşturulmasını talep etti.

Perşembe gecesi Irak ile Suriye arasındaki El Kaim-Ebu Kemal sınır kapısındaki iki ABD F-15E saldırı jeti bombardıman düzenlemişti. ABD Başkanı Joe Biden, hedefin ülkedeki ABD askeri üslerine ve konvoylarına yapılan son saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürdüğü "İran müttefiki milisler" olduğunu iddia etmişti.

Pentagon Basın Sözcüsü John F. Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Iraklı ortaklarına" yaptıkları soruşturma ve istihbarat çalışmaları için övgüde bulunduğunu söylediğini aktarmıştı.

Irak parlamentosundaki El Fetih İttifakı lideri Hadi el-Emiri, Başbakan Mustafa al-Kadhimi'yi Savunma Bakanlığı tarafından reddedilen bu iddiayı soruşturmaya çağırdı.

El Emiri, "İstihbaratımız, Washington'un iddialarının aksine, saldırının hedefinin Suriye'deki Irak İslami Direnişinin (Hareket El Nucaba) değil, Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) olduğunu gösteriyor." dedi.

Haşdi Şabi 2014 yılında hükümet tarafından IŞİD ile savaşmak için kurulan ve ABD tarafından donatılan resmi bir Irak milis grubu. El Nucaba, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019'da terör örgütü olarak tanımladığı Suriye ordunun yanında savaşan küçük bir grup.

İran menşeli Press TV, El Fetih sözcüsü ve milletvekili Ahmet el-Esadi'nin hava saldırısında 30 kişinin öldüğünü ve yaralandığını söylediğini aktardı.

Esadi, "ABD'nin Haşdi Şabi mevzilerini ve Suriye sınırındaki Irak silahlı kuvvetlerine ait kışlalarını bombalamasının tekrarı, egemenliğin açık bir ihlalidir ve kınanmaktadır." dedi.

Donald Trump döneminde İran Devrim Muhafızları komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ABD tarafından süikaste uğramıştı. .

Geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD liderliğindeki ittifakın Irak'taki asker sayısını 500'den 4.000'e çıkaracağını duyurdu.

El-Mühendis'in öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu oy birliğiyle ABD askerlerinin ülkeyi terketmesi kararı vermişti ancak ABD bu kararı uygulamak konusunda bir adım atmadı.