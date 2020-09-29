Iraklı meclis üyesi: ABD büyükelçiliğine ilişkin iddialar hükümete baskı amacıyla ortaya atılıyor

Irak Meclisi'ndeki Güvenlik ve Savunma Komitesi'nin başkanı Muhammed Rıza, başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin tehdit almasının ardından kapatılacağına yönelik iddiaların Irak hükümeti üzerindeki baskıları artırmak amacıyla ortaya atıldığını ve bunun ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Rıza, "ABD Başkanı Donald Trump, dünkü basın toplantısı sırasında konuya işaret etmedi. ABD büyükelçiliğinin kapanmasını beklemiyorum. Bu, Irak hükümetine yönelik bir baskı yöntemi ve ABD'de gündemde olan başkanlık seçimleriyle bağlantısı var. Daha ötesi değil" dedi.

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğini kapatması için bir neden görmediğini söyleyen Rıza, ortada medya kuruluşlarının resmettiği gibi bir tehdit bulunmadığını belirtti.

Rıza, "Kişisel verilerim doğrultusunda böyle bir planın olmadığını söyleyebilirim, ama ABD Büyükelçiliği veya Irak istihbaratı bununla alakalı güvenilir bir bilgi elde ettiyse, o başka. Ancak, benim beklentilerime ve Bağdat'taki güvenlik durumuna bakıldığında, böylesine bir planı yürürlüğe sokma durumu gözükmüyor" diye konuştu.

ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dün ABD'li ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'un Irak büyükelçiliğini saldırıya açık olduğu gerekçesiyle üç aya kadar bir süre için kapatmayı planladığını öne sürmüştü.

WSJ'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, büyükelçiliğin kapatılabileceğine dair uyarıyı Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye telefonla iletti. ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'de bulunan konsolosluğuysa kapatmayacağı kaydedildi.