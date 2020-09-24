İnşaat patronu Ali Ağaoğlu, adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı

İnşaat patronu Ali Ağaoğlu, Marmaris'teki adasını satışa çıkardı.

DHA'nın haberine göre, Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu ve 2000 yılında satışa konulan Çiftlik Adası, ölümünün ardından iki oğluna miras kaldı. Oğullarının bankaya olan kredi borcu nedeniyle adaya icra geldi. Karaya 550 metre mesafede, üzerinde 30 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönüm adanın tapulu 28 dönümü satışa çıkarıldı. Ali Ağaoğlu, pazarlıklar sonucu gizli tuttuğu bir fiyata koyla aynı ismi taşıyan Çiftlik Adası'nı 2015 yılında satın aldı.

Ortadoğulu zenginler ilgileniyor

Adanın satışını üstlenen Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı ve İstanbul Emlak Müşaviri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Koyla aynı ismi taşıyan Çiftlik Adası 90 dönüm ve 28 dönümü tapulu. Geri kalan bölüm, kayalık ve doğal SİT alanıdır. İçinde şato mevcut. Elektrik ve suyu mevcut. 2015 yılında iş adamı Ali Ağaoğlu satın almıştı. Geçtiğimiz hafta içinde iş adamı Ağaoğlu 15 milyon dolara satışa çıkardı. Türkiye'de ada sahibi olmak çok büyük ayrıcalık. Ülkemizde fazla ada yok. Ada az olduğu için Türk iş adamlarından yoğun talep mevcut. Şu an Ortadoğulu zenginler de ilgi göstermeye başladı. Bu ada ve içindeki şatonun görüntülerini çekip, satın almak isteyen kişilere bilgileriyle gönderdik. Şu an mevcut şato var. Bina dikilemiyor sadece fener yapılabiliyor. Şato yıkılırsa yerine 230 metrekare civarında iki villa yapılabilir. Elimizdeki belgelere göre şu an için buraya bir turizm tesisi yapılamaz. Adayı satın alacak kişilerin imar durumu ve yapacakları görüşmeler sonucu belli şartlarda tesis yapılmasına izin verilebilir. Bunun dışında doğal SİT alanı olduğu için yapılaşmaya gidilmesi zor görünüyor" dedi.

Satış şartları gizli tutulan adaya Türkiyeli bir patronun helikopterle gelerek inceleme yaptığı belirtildi.