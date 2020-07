İngiltere'de en az 100 bin modern köle var

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma ülkede en az 100 bin modern köle bulunduğunu ortaya koydu.

Resmi tahminlerin 10 katı olan bu sayının Covid-19 pandemisi ile artabileceği düşünülüyor.

Justice and Care ile The Centre for Social Justice isimli düşünce kuruluşu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu ifade ederen, Covid-19 salgını ile çok daha fazla insanın araba yıkama servisleri ve genelevlerde zorla çalıştırılmaya itilebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca hükümetin son yıllarda modern kölelikle mücadele konusunda yeterli adım atmadığını belirten Justice and Care, 2015'te çıkarılan kölelik karşıtı yasanın "sahte güvenlik hissi" yaratmış olabileceğini dile getirdi.

Geçen yıl İngiltere'de 10 bin 627 kişinin modern kölelik kurbanı olduğu tespit edilmişti. Bu rakam 2018'e göre yüzde 52 artış ifade ediyor. Bu kişilerin çoğunun Arnavutluk, Nijerya ve Vietnam gibi ülkelerden geldiği ve zorla çalıştırıldığı belirlendi.

Justice and Care adlı yardım kuruluşu, kölelik türlerini şöyle sıralıyor: Çocuk evliliği, suç işlemeye zorlama, ev içi hizmet, fiziksel çalışma, organ ticareti, cinsel sömürü.