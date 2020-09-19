İngiltere'de Covid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 27 artarak 41 bin 759'a ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte 4 bin 422 yeni vaka tespit edildi. Bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

Avrupa'da Covid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan vakalara ilişkin "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.