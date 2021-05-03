İngiltere'de 6 kulübe Avrupa Süper Ligi soruşturması

İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi girişiminin kurucuları arasında yer alan ve daha sonra girişimden çekilen altı futbol kulübü hakkında soruşturma başlattı.

Federasyon geçen hafta başlatılan soruşturma kapsamında Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham kulüplerinden Avrupa Süper Ligi girişimiyle bağlantılı tüm evrakların talep edildiğini bildirdi.

Federasyon sözcüsü yaptığı açıklamada "Gerekli bilgileri edindikten sonra uygun adımları atmayı değerlendireceğiz" dedi.

Avrupa Süper Ligi girişiminin durdurulmasında taraftarların rolünün büyük olduğunu belirten sözcü, buna karşın Manchester United ve Liverpool maçının ertelenmesiyle sona eren taraftar eylemindeki "şiddet davranışları"nın hoşgörülemeyeceğini kaydetti.