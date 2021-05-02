Manchester United-Liverpool maçı taraftar eylemi nedeniyle ertelendi

İngiltere'de Premier Lig’in 34’üncü haftasında bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool maçı taraftar eylemleri nedeniyle ertelendi.

Yaklaşık 200 Manchester United taraftarı Old Trafford Stadı'na girerek takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etti.

Türkiye saatiyle 18.30'da başlaması planlanan maç güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Protesto için yeşil sahaya giren United taraftarları çıkartıldı, ancak bazıları sonra sahaya geri döndü. United oyuncularının maç öncesi kamp yaptığı otelin önünde de protestolar düzenlendi.

Daha sonra da maçın ertelendiği duyuruldu ve yeni maç gün ve saatinin görüşmelerin ardından belirleneceği kaydedildi.

BBC'nin aktardığına göre protestolar, Manchester United'ın diğer beş Premier Lig kulübüyle birlikte geçen ay Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararını takip ediyor. Tüm kulüpler geçen ay projeden çekildiklerini duyurdu.

ABD'li Glazer ailesinin kulübü 2005'te satın almasından bu yana, ailenin takımın sahibi olmasına karşı protestolar yapılıyor.

Avrupa Süper Ligi projesinin çökmesinin ardından Kulübün Eş Başkanı Joel Gazer "koşulsuz özür dilediklerini" söylemiş ancak Manchester United Taraftarları Vakfı "kulübün sahiplerine hiç güven duyulmadığını" açıklamıştı.