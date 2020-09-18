İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Uzayda silahlanma yarışı felaketle sonuçlanabilir

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Komutanı Mareşal Mike Wigston, uzayın "çekişmeli bir savaş alanına" dönüştüğünü ve ülkesinin büyüyen "hava, balistik ve kruz füze saldırısı" tehdidine artık kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Lincoln kentinde gerçekleştirilen RAF toplantısında konuşan Wigston, "Havaya ve uzaya son 30 yıl boyunca var olan sorunsuz erişim imkanımızın bugün aynı şekilde devam ettiğini söyleyemeyiz. Hava, balistik ve kruz füze saldırısı tehdidini de görmezden gelemeyiz" dedi.

Wigston, İngiltere'nin uzaya erişiminin ulusal güvenlik adına önemli olduğunu ve İngiliz uydu hizmetlerinde herhangi bir kayıp veya bozulmanın ülkenin "günlük hayatına korkunç bir etki bırakacağını" söyledi.

İngiltere hükümetinin Şubat ayında başlattığı Entegre Savunma ve Güvenlik Değerlendirmesi sürüyor. Hükümet, söz konusu süreci, "Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en kapsamlı askeri değerlendirme" olarak görüyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, salı günü yaptığı açıklamada, "ülke değerleri ve çıkarlarına dünya genelindeki gri bölgelerde meydan okunduğunu ve silahlı kuvvetlerin "kalıcı küresel çarpışma ve daimi harekata hazır" olması gerektiğini savunmuştu.