İmamoğlu için AKP'den ilk mesaj

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı iletti.

Şahin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Covid - 19 teşhisi konduğunu öğrendim. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin" ifadesini kullandı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan telefon

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı, geçmiş olsun mesajı iletti.

Kılıçdaroğlu dışında İmamoğlu'na bir diğer geçmiş olsun telefonu Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.