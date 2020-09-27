İlgezdi: Özel tiyatro destekleri akaryakıt, boya firmalarına ve kuyumculara gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi özel tiyatro desteklerinden yararlanan 198 kurum arasında akaryakıt, ayakkabı boyası, gıda şirketlerinin, kuyumcuların bulunduğunu ifade ederek, “Yıllarını tiyatroya veren duayen tiyatroculara destek vermeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, tiyatro camiasını görmezden gelerek adeta ateşe attı. Adı sanı duyulmamış kişilerce kurulduğu anlaşılan akaryakıt, gıda, boya, spor malzemeleri firmalarına, kuyumculara destek sağlanması skandaldır. Derhal bu yanlıştan dönülmeli, sanat camiasına yönelik destekler gerçek tiyatrocular için kullanılmalıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verilecek destekleri açıkladığını kaydeden İlgezdi, “Bakanlık 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere, toplam 328 özel tiyatro eserine 12 milyon lira destek verileceğini açıkladı. Ancak tiyatro camiası tarafından bilinmeyen, desteklerin son başvuru tarihi olan 15 Temmuz 2020’den birkaç hafta önce kurulan şirketlere bu teşvikler aktarılırken, herkesçe bilinen duayen tiyatro sahnelerine ve sanat emekçilerine hiçbir destek sağlanmamıştır” diye konuştu.

Bakanlık tarafından yayınlanan listenin sorunlu olduğunu kaydeden İlgezdi, pandemi nedeniyle oyun sahneleyemeyen birçok tiyatronun "borcu yoktur" yazısı alamadığı için başvuru dahi yapamadığını açıklayarak, “Ferhan Şensoy, Yasemin Yalçın, Genco Erkal, Metin Zakoğlu, Apartman Sahne, Moda Sahnesi, Oyun Atölyesi, Kadıköy Emek Tiyatrosu, DOT, Baba Sahne, Oyun Sandalı ve Kumbaracı50 gibi tiyatroların hiçbiri destek alamadı. Bu destekler kimlere sağlandı?” sorusunu yöneltti.

Desteklerin sanatsal kriterleri yerine getiren, gerçek tiyatrolara verilmesi gerektiğini vurgulayan İlgezdi, “Açıklanan listede tiyatro ile alakası olmayan firmalara, şirketlere kesinlikle destek sağlanmamalı. Yıllarını sahnelere adamış emekçilere yardım yapılmazken, 1 Temmuz 2020’de kurulan değişik faaliyet kollarındaki firmalara, oyun devamlılığına bakılmaksızın ödeme yapılması, bazı tiyatrolara hiç ödeme yapılmazken yeni kurulduğu anlaşılan bazı tiyatroların 2 hatta 3 oyununun birden desteklenmesi hak ve adalet anlayışını zedelediği gibi, meslek etiğini de yok etmektedir. Sanatçılar arasında senden benden ayrımı yapılması kabul edilemez. Bu yüzden söz konusu destek ödemeleri derhal durdurulmalı, tüm tiyatrolar borcu yoktur yazısı zorunluluğu olmadan başvuru yapabilmeli, ticaret sicil kaydı gerekmeksizin gerçek tiyatrolardan ve tiyatroculardan başvuru alınıp, başvuru yapan tüm tiyatroculara destek olunmalı” dedi.



İlgezdi, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti:



“- Değerlendirme komisyonu hangi üyelerden oluşmuştur? Üyelerin görevleri ve meslekleri nelerdir?

- Pandemi döneminde çok zor şartlar yaşayan özel tiyatrolardan başvuru için neden SGK borcu yoktur yazısı istenmiştir?

- Son başvuru tarihinin 15 Temmuz 2020 olduğu tiyatro desteklerine başvuranların kaçı 1 Temmuz 2020 ve sonrasında kurulmuştur? Bu tiyatroların kaçı ne kadar destek almıştır? Bu tiyatroların temsil sayıları kaçtır? Bu tiyatroların seyirci sayıları kaçtır? Bu tiyatroların sanatçı ve çalışan sayıları kaçtır?

- Değerlendirme komisyonunca destek verilen tiyatrolar listesinde olan ve daha önce hiç temsil gerçekleştirmeyen kaç tiyatro vardır?

- Hangi tiyatro kaç TL destek almıştır?

- Tiyatro desteği alan akaryakıt firması hangisidir?

- Açıklanan listede hangi kuyumcu tiyatro desteği almıştır?

- Ayakkabı Boya firmasının aldığı tiyatro desteği ne kadardır?

- Yıllardır faaliyet gösteren tiyatroları olan Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Yasemin Yalçın, Metin Zakoğlu gibi meslek duayenlerinden destek alan neden olmamıştır?”