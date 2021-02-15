İkranur Tirsi'nin katili, öz amcası çıktı

Giresun'da geçen yıl kaybolan ve 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son yeni gelişme yaşandı. Tirsi'nin katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, gözaltının ardından ilk itirafın geldiğini duyurdu. Buna göre 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı.

Adli Tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.