İkizdere'nin bir ortağı daha olduğu ortaya çıktı: Erdoğan'ın fedaisinin kardeşi...

İkizdere halkının taş ocağı adı altında bölgedeki doğa katliamına karşı mücadelesi sürerken, Cengiz İnşaat ve AKP'ye tepkiler de artıyor.

Taş ocağı için bölgedeki talan sürerken, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, projenin bir ortağı daha olduğunu, bu ortağın da Akşam Gazetesi'nin de sahibi olan Zeki Yeşildağ olduğunu öne sürdü.

Yarkadaş, ihale kayıtlarına göre projenin Zeki Yeşildağ'ın sahibi olduğu Yapı Yapı İnşaat ve Cengiz İnşaat'a verildiğini dile getirdi.

Kimdir bu Zeki Yeşildağ?

Kamuoyunda "Erdoğan'ın fedaisi" olarak bilinen Hasan Yeşildağ'ın ağabeyi olan Zeki Yeşildağ, aralarında Akşam gazetesinin de bulunduğu "TürkMedya"nın sahibi.

Akşam, Güneş, Star, 24 TV, 360 TV gibi yayın organlarını bünyesinde bulunduran grubun önce Ethem Sancak tarafından Hasan Yeşildağ'a devredileceği haberleri basına düşmüş, bu sırada Hasan Yeşildağ'ın "sabıkaları" gündeme gelince medya grubu Zeki Yeşildağ'a devredilmişti.

Zeki Yeşildağ, aynı zamanda 2017'de Erdoğan'ın ABD ziyaretindeki korumalarının karıştığı olayı yöneten isim olarak gündeme gelmişti.

AKP'nin genel merkez delegesi seçilmesi haberleriyle de gündeme gelen Zeki Yeşildağ'dan ziyade ailede asıl öne çıkan isim kardeşi Hasan Yeşildağ.

'Erdoğan'ın fedaisi, kasası' iddiaları

Hasan Yeşildağ, 1998 yılında Erdoğan'ın 4 aylık cezaevi sürecinde sahte çek suçundan içeri girerek 4 ay boyunca Erdoğan'ın korumalığını yapmıştı.

Erdoğan gibi Rizeli olan Yeşildağ'a ilişkin Sabah yazarı Mahmut Övür, 2006 yılında şöyle bir yazı kaleme almış, Yeşildağ'a ilişkin dikkat çeken suçlamaları gündeme getirmişti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ, müzmin bekârlığa son vermiş ve Washington'da dünya evine girmiş.

Biliyorsunuz, Yeşildağ soyadı İstanbul'un hatta Türkiye'nin yüksek tepelerinde bir hayli etkili... Özellikle Hasan Yeşildağ adı bu köşeyi izleyenlerin hiç de yabancısı değil. Aslında Yeşildağ kardeşlerin inanılmaz yükseliş öyküleri gerilim ve macera romanlarına taş çıkartacak cinsten. Şimdi bu romana yeni bir bölüm daha ekleniyor. Bu bölüm, Yeşildağ ailesine yeni bir ismin katılmasıyla başlıyor.

Washington'da mütevazı bir evlilik töreni... Damat adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ. Gelin adayına gelince...

İşte o ismi duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız. Çok değil 12 yıl önce Türkiye'yi sarsan "Civangate" skandalına imza atan, dönemin Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ı bilirsiniz.

Washington'daki mütevazı düğünün gelin adayı Engin Civan'ın kızkardeşi Müjde Civan.

Ağca yanlışlıkla salıverildikten sonra yakalandığında, kardeşi Adnan Ağca cezaevinin önünde medya ordusu karşısında isyan ediyordu.

Öfkeliydi Adnan Ağca. O öfkeyle ileri geri bir sürü şey söyledi. Söylediklerinin içinde elle tutulamayacak saçma şeyler de vardı, gerçekten düşündürücü iddialar da...

İşte Ağca'nın iddialarından biri:

"Başbakan'ın gizli kasası Hasan Yeşildağ. Hergün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ, Kartal'da beraberlerdi."

Şaşırtıcı değil mi? Ne demek istiyor acaba?

İnsanın aklına "yine deli saçması bir iddia ortaya atılarak kafaların karışması amaçlanıyor" düşüncesi geliyor.

Ama ya öyle değilse?

İşin doğrusu Adnan Ağca'nın bu sözlerini büyük çoğunluk "deli saçması" olarak değerlendirdi ki, sadece bir televizyon bülteninde yayınlandı. Ve hiç kimse bu sözlerin ne anlama geldiğini de sormadı.

'Çatlı grubunun adamıydı...'

Hasan Yeşildağ'a ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan bir diğer isim ise Tuncay Özkan olmuştu.

Özkan'ın Yeşildağ açıklamaları şöyleydi:

Hasan Yeşildağ, Abdullah Çatlı grubunun adamıydı. Sonra bu bağ bitti. Çünkü işe uyuşturucu karıştı.

Hasan Yeşildağ, Türkiye'de Abdi İpekçi dahil cinayetlere karışmış, tutuklanmış, polise konuşmuş ve bazı arkadaşlarını ele vermişti. Kaçaktı İsviçre'de... İsviçre'de uyuşturucu ve örtülü faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yattı. Avrupa'da uyuşturucu işini iyi bilenlerden... İsviçre savcılarının ve gizli servisinin bunlarla ilgili bilmediği hiçbir şey yok. Kullanılmışlıkları da çok...

Ama nedense onunla birlikte cezaevinde olanlar bir daha İsviçre'ye giremezken, Yeşildağ İsviçre'yi ikinci vatanı yaptı. Halen kardeşlerinden Ali, çeteci Ali Fevzi Bir'i fidye için kaçırmaktan aranıyor. Cin gibi iki kardeş Hasan ve Zeki Yeşildağ birlikte hem siyaset, hem ticaret yaşamında para ve yer kazanıyor.

Hasan Yeşildağ, dans virtüözlüğü gibi batı toplumunun modernliklerine de olağanüstü uyum sağladığı için hem liberallerin yanında, hem siyasal İslam içinde hiç sıkıntı çekmiyor. Bu ailenin etkinliğinde İsviçre çok önemli bir yer tutuyor. Tayyip Erdoğan "Yeşil-dağ benden üç gün önce cezaevine girmiş arkadaş" diyor ya, zamanlama olarak doğru içerik olarak yanlış.